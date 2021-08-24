شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعلن التعاقد مع 3 لاعبين بينهم ثنائي أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، عن التعاقد مع 3 صفقات جديدة، للفريق البترولي بداية من الموسم الجديد، من بينهم أحمد جمعة لاعب المصري البورسعيدي.

وقال طولان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أحمد جمعة مهاجم المصري سينضم إلينا في الموسم الجديد، هو لاعب مميز للغاية، ولو لم يكن مميزا ما دخل اهتماماتنا من الأساس".

وأضاف المدير الفني لفريق إنبى: "سيتواجد معانا ثنائي إفريقي جديد في الموسم المقبل، لاعب في مركز المهاجم وظهير أيسر مميز للغاية".

وأتم المدير الفني للفريق البترولى: "نبحث عن مركز أفضل بشكل كبير، هذا الموسم، وفي الموسم الجديد نطمح أن نتواجد في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات الإفريقية".

تغلب فريق إنبى على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق 38 ، 72 ، 76 "هاتريك"، بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفا.