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انطلاق دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو اليوم بمشاركة البعثة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل. 

 

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .

 

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012 

 

تشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد  49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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