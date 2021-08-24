شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة الألعاب البارالمبية فى طوكيو اليوم بمشاركة البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل.

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الاثقال وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس .

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012

تشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.