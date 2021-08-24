شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري جون إيبوكا أول لاعب يسجل "هاتريك" في مباراتين هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النيجيري جون إيبوكا، مهاجم نادى إنبى، في قيادة فريق للفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق 38 ، 72 ، 76 "هاتريك"، بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

ويعد النيجيري جون إيبوكا صاحب الـ24 عاما أول لاعب في الدوري المصري هذا الموسم يُسجل هاتريك في مباراتين، بعدما سجل ثلاثية أمام كل من البنك الأهلي وأمام المصري.

ورفع جون إيبوكا رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف في أول مواسمه في بطولة الدورى المصرى، والذى تعاقد معه نادى إنبى بمقابل ضعيف حسب تصريحات حلمي طولان، المدير الفني لإنبى، في الوقت الذى فشل فيه مهاجمو الأهلى والزمالك الأجانب من الوصول إلى هذا الرقم، على الرغم من الملايين التي دفعت في جلبهم.

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.