شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون: عماد النحاس قدم استقالته مرتين والإدارة رفضتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد الغنى، مدرب فريق المقاولون العرب، أن عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، قدم استقالته مرتين، ولكن الإدارة رفضت رحيله.

وقال عبد الغنى، فى تصريح لبرنامج جمهور للثالثة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن بيراميدز طلب التعاقد مع عماد النحاس، ولكنه يفضل البقاء مع المقاولون.

وقال عبد الغنى، إن هذا الموسم للنسيان بالنسبة لفريق المقاولون العرب.

فتح مسئولو المقاولون العرب، ملف الصفقات الصيفية والبحث عن تدعيمات قوية للفريق، وذلك بعد اطمئنانهم على وضع الفريق في جدول عقب تحقيق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية والتقدم إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة المحلية، بعدما عانى المقاولون من تراجع المستوى والنتائج خلال أغلب مباريات الموسم الجارى.

وأكد محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتخلى عن أى لاعب من القوام الأساسى للفريق.

وقال عادل، النتائج كانت سيئة جدا في بداية الموسم لظروف خارجة عن إرادتنا أولها تعرض 13 لاعبا للإصابة بكورونا، وهذا احتاج وقتا من أجل عودته للفريق، بالإضافة إلى إصابة الجهاز الفنى بالكامل، والسبب الثانى أننا تعاقدنا مع مجموعة كبيرة من اللاعبين، وعدم انسجامهم مع الفريق في الوقت الكافى بسبب كورونا أدى إلى البداية السيئة.