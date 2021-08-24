شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يمنح محمود حمد الاستغناء المجاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو المصري البورسعيدي الاستغناء المجاني للاعب الفريق محمود حمد، الذى خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة على ماهر طوال الموسم الجاري، كما تم استبعاده رسميا من القائمة الأفريقية للفريق.

وفشل المصري في تسويق اللاعب والاستفادة من المقابل المادي لبيعه، لعدم وجود عروض من أندية الدوري، ليتم الاستغناء عنه مجانا والسماح برحيله بنهاية الموسم الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كان محمود حمد قد تورط في بعض القضايا والأزمات ما ابعده عن تركيزه، وكذلك اصطدم في أكثر من مرة بقرارات الجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر.

وحصل مجلس المصري على موافقة على ماهر المدير الفني للفريق الذى أوصى بالإستغناء عن اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة نظرا لعدم الاعتماد علية خلال الموسم الحالي ودخوله في أزمات عديدة خلال الموسم المنقضى واتهامه ببعض القضايا التي تسببت في ابتعاده عن المباريات تماما.

حمد هو لاعب سابق في طلائع الجيش والإسماعيلى وتم الاستغناء عنه مجانا حينما كان لاعبا في صفوف الدراويش أيضا لابتعاد اللاعب عن مستواه.