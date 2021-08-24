شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستقر على 20 لاعبا استعدادا للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد الإسكندرية. جاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي - صبحي سليمان. خط الوسط: هشام صلاح - داميون لوي - محمود شعبان - السيد سالم - صبري رحيل - مروان النجار - مروان عطية. خط الوسط: أحمد راشد - فوزي الحناوي - بلال السيد - مصطفى إبراهيم - عمار حمدي - أحمد مانجا - عادل نيمار - محمد رجب. خط الهجوم: خالد قمر - عبد الغني محمد - أحمد حجي. يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد تعادله الأخير أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

وأعلن نادى الاتحاد السكندرى، تعديل موعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره البنك الأهلى فى الدورى الممتاز، وأكد النادى فى بيان رسمى، أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلى ستقام، فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، بدلًا من السابعة مساء.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه مثلها.

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسمي في الدوري للموسم الجاري بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13 ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.