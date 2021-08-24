شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يعلن عن صفقة باسم مرسي الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو المصري البورسعيدي الاتفاق مع نظرائهم في مصر المقاصة على ضم باسم مرسي في صفقة بيع نهائي، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الانتقال للنادي البورسعيدي، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل بعد خوض الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال مصدر في النادي المصري، إن اللاعب وقّع على عقود للانتقال للمصري بعقد يمتد لموسمين، في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة على ماهر في دعم الخط الهجومي وتعويض الغيابات المؤثرة التي ضربت الهجوم البورسعيدي، بعد رحيل أحمد جمعة لفريق إنبى وعمر كمال للزمالك ورحيل أوست أوموتو مع عدم تحديد الوجهة حتى الآن.

كان باسم مرسي، المهاجم السابق للزمالك ومنتخب مصر، قد انضم لصفوف المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الإنتاج الحربي في عقد بيع نهائي.

عبر محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته بتجديد تعاقد الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

وقال الخولى في تصريحات تليفزيونية: "مفاوضات التجديد مع علي ماهر لم تستغرق سوى دقائق، فقد أبدى المدير الفني سعادته بتواجده على رأس القيادة الفنية للنادي المصري، وترحيبه بتجديد تعاقده، كما أنه نجح في التأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، رغم قلة الإمكانيات الفنية والمادية، لكن مجلس الإدارة يتعهد بتوفير متطلبات الجهاز الفني من اللاعبين، للظهور بشكل يليق بمكانة النادي الموسم المقبل في بطولتي الدوري العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية".