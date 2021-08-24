شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الرجال مديرا للبطولة العربية للأندية رجال رقم (33) لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، تكليف الأستاذ حازم الرجال أمين صندوق النادي، بمهام مدير البطولة العربية للأندية رجال رقم "33" لكرة السلة التي يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى، والتى من المُقرر إقامتها في الفترة من "29" سبتمبر إلى "9" أكتوبر القادم وسط إقبال كبير من الأندية العربية على المشاركة، حيث تقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة ببرج العرب بمشاركة "16" فريقا عربيا.

وقدم الأستاذ محمد مصيلحى خالص شكره وتقديره للاتحاد العربى لكرة السلة، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوى، لثقته الكبيرة في إسناد تنظيم هذا الحدث الكبير لنادى الاتحاد السكندرى، وأن التعاون والتنسيق يتم حاليا مع العميد عبد الله شلبى، أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، من أجل إنجاح هذه البطولة بالشكل الذى يليق بمكانة نادى الاتحاد السكندرى.

وتأتي هذه البطولة الكبرى في إطار استعدادات زعيم الثغر بطل العرب وحامل اللقب في آخر نسختين من البطولة لخوض منافسات بطولة الدورى تحت قيادة المدير الفنى القدير الكابتن أحمد مرعى.