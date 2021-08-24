شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: اللوائح تمنح ليفربول حق منع محمد صلاح من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، عن أزمة محمد صلاح، قائلا: "منع محمد صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم أمام أنجولا والجابون هو حق ليفربول الذى منحه الفيفا حق منع أي لاعب يستوجب الخضوع للحجر الصحي لمدة تزيد على خمسة أيام بعد المشاركة مع منتخب بلاده".

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "تواصلنا مع الاتحاد الدولي لحل الأزمة، لأن تمسك الأندية بحقها في هذا الشأن سيحرم المنتخبات من لاعبيها، وسيؤثر على مستوياتهم، وخلال أيام سيتم التوصل لحل".

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة: "أرسنال هو الآخر أبلغنا بأنه سيرد علينا بخصوص انضمام محمد النني لمعسكر الفراعنة المقبل".

واستطرد: "ضميري مرتاح بالمجهود اللى اتعمل الموسم ده، عشنا موسما صعبا واستثنائيا مكنش سهل تنظيم دورى بهذا التعقيد والضغط".

واختتم: "ربنا وفقنا وقدمنا موسما مميزا، والموسم المقبل سيكون الدورى أكثر تنظيما ويمر بشكل طبيعي لكي نكون مؤهلين في موسم كأس العالم لتقديم دوري جيد لا يتأثر بالتوقفات الكبيرة".