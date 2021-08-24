شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القاهرة يبدأ الاستعدادا لبطولة منتخبات المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب القاهرة لكرة القدم استعداداته الجادة لبطولة المناطق التي ينظمها اتحاد الكرة، حيث يلتقى القاهرة مع الفائز من بني سويف مع الفيوم في دور الـ16 والتى تقام يوم 29 أغسطس الجاري.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب حاتم حسن مديرا فنيا، وحازم فتحي مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا، ووحيد محمد بيومي مدرب حراس مرمى، وعبد الناصر محمد مرسي أخصائي علاج طبيعي.

وحرص مسئولو منطقة القاهرة لكرة القدم برئاسة حمادة الشربيني، ومحمد حشيش المدير التنفيذي للمنطقة، والعميد محمد المسلمي نائب المدير التنفيذي، على حضور التجمع الأول للمنتخب لمتابعة استعدادات المنتخب قبل لقاء دور الـ16، وبداية مشواره، بعدما حصل على راحة في دور الـ32 ، وتحدث الشربينى وحشيش مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبوهم بحصد البطولة لتأكيد ريادة منطقة القاهرة.



منتخب القاهرة 4



منتخب منتخب منطقة القاهرة 3



منتخب منتخب منطقة القاهرة 6



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منتخب منطقة القاهرة للكرة

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، قد قرر إطلاق بطولة تنشيطية جديدة تبدأ يوم 25 أغسطس الحالي على كأس منتخبات أفرع الاتحاد، تستطيع من خلالها كل منطقة من مناطق الجمهورية تكوين منتخبها من بين مواليد المحافظة التي تقع بها وبدون حد أقصى لأعمار المختارين.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد جدول مباريات دور الـ32 للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي في دور الـ32 للبطولة الذي تقام مبارياته جميعا يوم 25 الحالي منتخبات الأقصر مع قنا والبحر الأحمر مع أسوان وسوهاج مع الوادي الجديد والمنيا مع أسيوط وبني سويف مع الفيوم والقليوبية مع الجيزة والمنوفية مع كفر الشيخ ومطروح مع الاسكندرية ودمياط مع الدقهلية والاسماعيلية مع السويس وبورسعيد مع شمال سيناء، فيما تم تجنيب منتخبات مناطق القاهرة والغربية والبحيرة والشرقية وجنوب سيناء من دور الـ32.