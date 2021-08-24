شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: لاعبو الأهلي يستحقون التكريم.. والكلام عن الصفقات مجرد اجتهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي النادي الأهلي يستحقون التكريم، بعد هذا الموسم الطويل والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما زال الدورى في الملعب.

وقال إسلام الشاطر، خلال تقديمه برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلى: "الأهلى يمضي في طريقه دون النظر إلى الوراء حتى لو خسر بطولة فيتعلم من أخطائه ويتطلع للبطولة التالية، والموسم كان طويلا وصعبا وهؤلاء اللاعبين يستحقون التكريم".

وأضاف إسلام الشاطر: "لا ننفي وجود بعض الأخطاء وهذا الأمر يحدث في جميع فرق العالم، والدورى ما زال في الملعب، وكل شيء وارد في كرة القدم، وما حققتوه خلال الفترة الماضية هو تاريخ مشرف لكم".

واختتم: "كل ما يُثار حول الصفقات الجديدة والراحلين مجرد اجتهادات صحفية، وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب ووفقا لسياسة النادي الأهلي".