شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: ليفربول ليس متعنتا فى انضمام صلاح للمنتخب وأرسنال لم يحسم أمر النني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أن ليفربول الإنجليزي ليس متعنتا فى رفضه انضمام محمد صلاح، نجم الفراعنة المحترف فى صفوفه، إلى المنتخب، مؤكدا أهمية تواجده مع الفراعنة فى المرحلة المقبلة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستثناء محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى من قيود الحجر الصحى في إنجلترا، بحيث يتمكن من الانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتى أنجولا والجابون.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية تريد الحصول على مستند رسمى من الفيفا بالاستثناء لتقوية موقفه فى المخاطبات مع ليفربول الإنجليزى، بحيث يتم تقليص فترة الحجر الصحى له بعد العودة إلى 48 ساعة، مع إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الحل الثاني الذى يسعى فيه الجبلاية هو إقناع ليفربول بمشاركة صلاح أمام الجابون فقط، خاصة أن الجابون ليست ضمن دول الحزام الأحمر من الناحية الوبائية ولا تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وأجرى مسئولو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، عقب وصول خطاب ناديه يفيد باعتذاره عن الحضور إلى القاهرة والانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وقال مجاهد، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن كل دولة لها قواعد ولوائح خاصة بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن فريق أرسنال الإنجليزي هو الآخر لم يرد بالموافقة أو الرفض بشأن انضمام محمد الننى.