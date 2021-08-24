شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة دجلة تحدد مكافأة ضخمة للاعبين حال البقاء في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة وادي دجلة مكافأة ضخمة للاعبين حال البقاء في الدوري وتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي، على أن تصرف فور انتهاء المسابقة مباشرة.

ووعدت الإدارة بالسماح للاعبين بالانتقال للأندية التي يرغبونها في الدوري المصري، دون مغالاة في المقابل المادي، أو تعقيد لأحلامهم.

وأنعش وادي دجلة آماله في البقاء بالدوري المصري لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الإسماعيلي 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

وسجل أحمد عاطف الهدف الأول لدجلة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق أربع نقاط خلف البنك الأهلي صاحب المركز الخامس عشر، ومتقدما بفارق نقطة عن أسوان صاحب المركز السابع عشر ونقطتين عن الانتاج الحربي صاحب المركز الثامن عشر والأخير.