شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: شرف لنا تواجد عبد الله السعيد فى الزمالك ولكن! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إن عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، يشرف أى ناد ينتمى له، مؤكدا أن السعيد على خلق عال ومهاري، ومن أفضل اللاعبين في مصر.

وأضاف لبيب، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور: "شرف لأي لاعب أنه يدخل الزمالك وشرف لينا إن عبد الله السعيد يكون معانا".

وتابع لبيب: "قلت أكثر من مرة إن قائمة الفريق مكونة من اللاعبين والمعارين، جميعهم نجوم الدوري المصري حاليا، فقبل أن نفكر في أي لاعب من خارج النادي لا بد أن نفكر في اللاعبين المتواجدين وبعد ذلك نفكر في المراكز الناقصة لتعويضها".

واستطرد: "نتابع أكثر من لاعب لكن إلى الآن مأجلين كل شيء حتى ينتهي الدوري، لا توجد مفاوضات رسمية مع أي نادي، لكن الكلام بيكون مقصود به أكثر من شيء ومنه رغبة بعض الوكلاء في تسويق لاعبيه".

وأردف: "لا ننظر إلى النتائج الأخرى وتعاهدنا مع اللاعبين والجهاز الفني والطبى على الفوز في ما تبقى من مباريات الدورى لأن هدفنا إدخال الفرحة على جمهور الزمالك".

واختتم: مركزين في هدف التتويج بالدوري وبعد ذلك نفكر في باقي الأمور، لو حسمنا الدوري أمام الإنتاج الحربي سنفكر في الفوز بالمباراة الأخيرة في الدوري لأن اللاعبين تعاهدوا على الفوز في الـ5 مباريات.