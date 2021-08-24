شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكشف سبب استبعاد محمد إبراهيم من مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا سبب استبعاد محمد إبراهيم من مواجهة وادى دجلة، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا فضل إراحة محمد إبراهيم بسبب معاناته من الإجهاد وعدم الدفع به في مباراة وادى دجلة.

أعلن هيثم شعبان، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة وضمت قائمة سيراميكا 24 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.