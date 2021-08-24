شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 فى الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 8 / 2021 فى الدوري المصري، حيث تقام خمسة مواجهات حاسمة في صراع القمة والقاع تجمع الاتحاد السكندرى مع البنك الاهلى على ستاد الإسكندرية ووادى دجلة مع سيراميكا على ستاد الاهلى والسلام وأسوان مع سموحة على ستاد بتروسبورت والأهلي مع الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ومباراة الزمالك والإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.

موعد مباراة وادى دجلة مع سيراميكا

تقام مباراة وادى دجلة وسيراميكا في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

موعد مباراة أسوان وسموحة

تقام مباراة أسوان وسموحة في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد تأكد هبوطهم للقسم الثانى بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس المسابقة.

ويحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تقام مباراة الاهلى والجونة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة وفاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.