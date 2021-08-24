منتخب الكرة النسائية يواجه السودان اليوم فى افتتاح كأس العرب بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للكرة النسائية نظيره السودانى فى الخامسة مساء اليوم، فى افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات 2021 والتي يقيمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مصر في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب اتحاد الشرطة، على أن يلتقي في المباراة الثانية منتخب تونس مع منتخب لبنان في تمام التاسعة مساء على نفس الملعب.

وتقام البطولة بمشاركة 7 منتخبات، وهي: منتخب مصر ومنتخب تونس ومنتخب السودان ومنتخب لبنان في المجموعة الأولى، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

كانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.