شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: أحمد سامي رفض عرضا من أحد الأندية قيمته 10 أضعاف راتبه مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن أحمد سامى، المدير الفنى للنادى السكندرى، رفض عرضا مغريا من أحد الأندية المهمة فى الدورى، وتمسك بالبقاء مع سموحة.

وقال فرج عامر، عبر حسابه على "فيس بوك": "الكابتن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة لكرة القدم رفض عرضا للانتقال لأحد الأندية الهامة قيمته عشرة أضعاف قيمة عقدة مع نادى سموحة، وقال أنا مرتاح فى نادى سموحة ومش همشى من هنا".

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعدادا لأسوان فى الجولة 33 والمقرر لها فى التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

فى حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا ومحمد شكرى

خط الوسط: محمد ليله ومحمد كناريا واحمد حمص ومحمود حليمو ومصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى ورفيق كابو واحمد عبد القادر.

خط الهجوم: إسلام جمال ومحمد نادى وديريك نسينامبى

ويسعى أحمد سامى لاستمرار الحالة المعنوية العالية التى يعيشها اللاعبون بتحقيق الفوز وضمان الحفاظ على المركز الثالث، وتحفيز اللاعبين بعد قيام محمد فرج عامر رئيس النادى بصرف مكافأة الفوز على الجونة.