شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: من يقول التحكيم المصري موجه "معتوه".. وهذا موعد انطلاق الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، أن انطلاق دورى الموسم الجديد سيكون في الفترة ما بين 15 و25 سبتمبر القادم.

وقال مجاهد، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن من يقول إن التحكيم موجه فى الدورى المصرى "معتوه".

وأضاف مجاهد: ندرس بقوة أن يكون الدورى الجديد 18 أو 16 فريقا.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطل مسابقة الدورى العام لا يحصل على مكافآت من الجبلاية بعكس الحال فى بطولة كأس مصر، مؤكدين أن اتحاد الكرة لا يتحمل أى مكافآت لبطل الدورى طوال السنوات الماضية.

وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن سبب عدم حصول بطل الدورى الممتاز على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، أسوة بما يحدث فى بطولة كأس مصر، هو أن جميع الأندية باتت تمتلك رعاة وتحصل على مبالغ مالية كبيرة من عائد البث الفضائى لمباريات الدورى، بجانب وجود عقود مع الرعاة تتضمن الحصول على مكافآت مالية حال الفوز بدرع الدورى أو الوصيف أو دخول المربع الذهبى، كما أن الأندية تخفى هذه العقود عن اتحاد الكرة وترفض إخطاره بها، بعكس كأس مصر الذى تعتبر كل حقوقه مملوكة لاتحاد الكرة، لذا يخصص جائزة مالية للبطل والوصيف.