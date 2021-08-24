اتحاد الكرة: التحكيم المصري في أفضل حالاته دوليا وإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ردَّ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، على الانتقادات الموجهة للتحكيم المصري، مؤكدا أنه يعيش أفضل حالاته على المستوى الدولي.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس 2": "لا بد من تحسين النقل التلفزيوني للدوري المصري حتى يستطيع حكم الفيديو إعطاء قراره في الحالات التحكيمية".

وأضاف: "التحكيم المصري في أفضل حالاته دوليا وإفريقيا وعربيا، شاء من شاء وأبى من أبى، لا يوجد محفل دولي إلا والحكام المصريين حاضرين بقوة".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: الشكوى من الأندية أمر طبيعي، هذه الأندية جماهيرها بالملايين".