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ويستهام يكتسح ليستر برباعية في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اكتسح ويستهام يونايتد ضيفه ليستر سيتي 4 / 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من .

وتقدم ويستهام عن طريق بابلو فورناليس في الدقيقة 26، قبل أن يضيف سعيد بن رحمة الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 69 سجل البلجيكي يوري تيلمانس هدف تقليص الفارق لليستر سيتي، قبل أن يسجل مهاجم ويستهام ميشيل أنطونيو ثنائية في الدقيقتين 80 و84.

وشهدت المباراة تعرض أيوزي بيريز لاعب ليستر سيتي للطرد في الدقيقة 40 بعد تدخله القوي على بابلو فورناليس لاعب ويستهام.

ورفع ويستهام رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بعد نهاية مباريات المرحلة الثانية، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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