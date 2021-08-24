الزمالك: ننظر لباقي المباريات كنهائي كأس.. ولم نتفاوض رسميًا لضم السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، أن اللاعبين الحاليين في الفريق الأبيض يركزون على مواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري للحصول على جميع النقاط حتى بعد الفوز على الإنتاج الحربي وحسم الدوري قبل نهاية الجولة الأخيرة.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك:" اللاعبين مسيطر عليهم الحماس لتحقيق الفوز في المتبقي من الـ 5 المباريات التي وعدوا الإدارة بتحقيق الفوز خلالهم ، وتلك المباريات ننظر لها كنهائي كأس بدون النظر لنتائج أخرى".

وأضاف:" كان اهتمامنا الحصول على 15 نقطة من الـ 5 مباريات الأخيرة بالدوري، اللاعبون عازمون على إدخال الفرحة لقلوب جماهير نادي الزمالك بتحقيق لقب الدوري".

وتابع:" عبدالله السعيد يشرف أى نادي ينتمى له، فهو لاعب على خلق عالي ومهاري ومن أفضل اللاعبين في مصر وشرف لاي لاعب انه يدخل الزمالك وشرف لينا انه يكون معانا".

وأكمل:" تحدث اكثر من مرة أن قائمة الفريق مكونة من اللاعبين والمعاريين جميعهم نجوم الدوري المصري حاليا، فقبل أن نفكر في أي لاعب من خارج النادي لابد ان نفكر في اللاعبين المتواجدين وبعد ذلك نفكر في المراكز الناقصة لتعويضها".

واستطرد:" نتابع أكثر من لاعب لكن إلى الآن مأجلين كل شيء حتى ينتهي الدوري، لا توجد مفاوضات رسمية مع اي نادي، لكن الكلام بيكون مقصود به أكثر من شيء ومنه رغبة بعض الوكلاء في تسويق لاعبيه".

وأتم تصريحاته:" مركزين في هدف التتويج بالدوري وبعد ذلك نفكر في باقي الأمور، لو حسمنا الدوري أمام الإنتاج الحربي سنفكر في الفوز بالمباراة الأخيرة في الدوري لأن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالـ 5 مباريات".