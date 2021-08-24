اللعب والانتظار.. الأهلي يتحدى الجونة في الأمتار الأخيرة للسباق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد يخوض النادي الأهلي مواجهاته في الدوري الممتاز الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث يصطدم حامل القب فريق الجونة في الجولة قبل الأخيرة.

المباراة تقام على استاد خالد بشارة في الجونة حيث يبحث الأحمر عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في الفوز باللقب حتى الجولة الأخيرة في حالة تعثر الزمالك.

أمل ضئيل

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يتصدر الزمالك بفارق 4 نقاط، ويحتاج الأبيض للفوز فقط بأي نتيجة على الانتاج الحربي للتويج بالدوري رقم 13 في مسيرته.

لكن الأهلي يحتاج إلى "اللعب والانتظار" بتحقيق الفوز على الجونة مع تعثر الزمالك في أخر جولتين، على أن يفوز الأحمر مجدداً في الأسبوع الأخير من أجل تحقيق اللقب رقم 43 في تاريخه.

بلا هدف

على الجهة الأخرى لا يمتلك فريق الجونة أي أهداف حول المباراة بعد أن ضمن تجنب الهبوط، وفشل في اللحاق بالمراكز المتقدمة للفوز بمقعد إفريقي.

فريق الجونة سيلعب من أجل ترسيخ مكانته بين كبار الدوري الممتاز، بعد أن أصبح أحد أفضل الأندية في السنوات الأخيرة.

عودة الهداف

استعاد النادي الأهلي مهاجمه محمد شريف هداف بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدفاً بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الماضية بسبب الإصابة.

وعلى الجهة الأخرى يغيب عن النادي الأهلي لاعبه طاهر محمد بسبب الإيقاف، كما يغيب من جديد بدر بانون العائد للتو بعد الشفاء من فيروس كورونا.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 33 في الدوري الممتاز

التاريخ: 24 أغسطس 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

الملعب: استاد خالد بشارة