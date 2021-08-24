اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والجونة والزمالك أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام باقي مباريات الجولة الـ 33 بدوري we المصري، المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء.

وقررت لجنة الحكام منح إدارة مباراة الأهلي والجونة للحكم أمين عمر ويعاونه كل من أحمد حسام وهسام الدسوقي كحكام راية، ويتواجد محمد فاروق كحكم رابع، وفي تقنية الفيديو يتواجد محمود البنا ومحمود أبو الرجال.

ويدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربي الحكم محمد معروف ويعاونه هشام طلب وأحمد بكر كحكام راية، والحكم الرابع محمد نهاد، بينما يتواجد في تقنية الفيديو وائل فرحان وصبري ابراهيم.

واسندت لجنة الحكام مباراة الاتحاد أمام البنك الأهلي للحكم محمد عادل، ويعاونه كل من يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح كحام راية، وكريم الخطيب كحكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو محمد الصباحي وأحمد فهيم.

وسيدير مواجهة وادي دجلة أمام سيراميكا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه تحسين السادات وسمير جمال كحكام راية، وطاهر أيمن حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو إبراهيم نور الدين وعاطف حسين.

ويتواجد فري الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، ويكفي الزمالك الفوز على الإنتاج الحربي للتتويج رسميا بالدوري.