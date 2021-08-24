ملامح قائمة مصر.. 26 لاعبًا و8 في الاحتياط لمواجهتي أنجولا والجابون بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على قائمة الفريق لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون في الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحسبما علم الخليج 365، فإن الجهاز الفني لمصر استقر على استدعاء 26 لاعبًا في المعسكر القادم، مع وجود ثمانية لاعبين آخرين سيتم استخراج تأشيرات السفر إلى الجابون الخاصة بهم تحسبًا لإمكانية الاستعانة بأحدهم.

وبات في حكم المؤكد عدم استدعاء أيًا من الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور التركي، أو حسام حسن مهاجم أهلي طرابلس الليبي، في ظل عدم توجيه الدعوة لهما خلال الفترة القانونية قبل 15 يومًا من المعسكر.

وقام الجهاز الفني بطلب استخراج تأشيرات احتياطيًا لكل من عامر عامر، الهاني سليمان، ياسر إبراهيم، محمد عبد الغني، إسلام عيسى، أحمد ايمن منصور، محمود عبد المنعم "كهربا" وشادي حسين.

وظهرت حالة من الانقسام حول إمكانية استدعاء رمضان صبحي للتواجد في معسكر مصر القادم، في ظل عدم مشاركته في مباريات بيراميدز الأخيرة أو تواجده بتدريبات الفريق.

وخاض رمضان صبحي مرانه الأول مع بيراميدز أمس، الأحد، حيث ينتظر البدري ومعاونيه مشاركته في اللقائين القادمين بالدوري من عدمه لتحديد موقفه من التواجد.

ويضع الجهاز الفني لمصر في حسبانه إمكانية عدم قدرة الثنائي محمد صلاح ومحمد النني على التواجد في المعسكر في ظل الإجراءات الإحترازية التي تطبقها إنجلترا على الوافدين من مصر بسبب فيروس كورونا.

وتأتي ملامح قائمة منتخب مصر للمعسكر القادم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد حمدي – أيمن اشرف – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – علي جبر – باهر المحمدي – أكرم توفيق – عمر جابر.

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد صلاح - طاهر محمد طاهر – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشه" – أحمد سيد "زيزو" – حسين الشحات – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمد شريف – أحمد حسن "كوكا".