جالاتا سراي يقلب الطاولة على هاتاي سبور بمشاركة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاز جالاتا سراي على هاتاي سبور بنتيجة 2/ 1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري التركي.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراي كبديل في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة.

وتقدم هاتاي سبور عن طريق سابا لوبزهانيدزي في الدقيقة الثالثة، لكن الجزائري سفيان فيغولي سجل هدف التعادل لجالطة سراي في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 88 أضاف يوندولا هدف الفوز لجالطة سراي، ليخطف فريقه الفوز ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، حيث كان قد فاز في المرحلة الأولى على جيريسون سبور 2 / صفر.

على الجانب الآخر، تلقى هاتاي سبور هزيمته الأولى في المسابقة، بعدما تعادل في المرحلة الأولى بنتيجة 1 / 1 مع فريق قاسم باشا.