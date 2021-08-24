"هاتريك" أوبوكا يقود إنبي لهزيمة المصري بثلاثية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق إنبي فوزًا عريضا على نظيره المصري، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري.

وجاءت أهداف فريق إنبي عن طريق اللاعب جون أوبوكا حيث تقدم بالهدف الأول في الدقيقة38 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 72، ليختتم الأهداف في الدقيقة 78.

وسجل هدف المصري الوحيد في اللقاء اللاعب أحمد رفعت في الدقيقة 90+1.

وبتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 46 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المصرصي عند 49 نقطة في المركز الخامس.

ودخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من :

"عصام ثروت - عمرو موسى ــ أحمد شوشة ــ كريم العراقي ــ أحمد شديد قناوي- حسن علي ــ فريد شوقي ــ أحمد رفعت ــ عمر كمال عبدالواحد- محمد جريندو ــ محمد عنتر".

أحداث المباراة

وتقدم جون أبوكا بالهدف الأول لفريق لإنبي في الدقيقة 38، بعد استغلاله تمريرة خلف دفاعات إنبي ليتقدم ويسدد الكرة في الشباك رغم محاولة حارس المصري في التصدي لها.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه محمد عبداللطيف لاعب المصري مع حلول الدقيقة42، ليحصل زميله في الفريق فريد شوقي على بطاقة اخرى في الدقيقة 46.

وأجرى فريق المصري أول تبديل له في اللقاء مع حلول الدقيقة67، بدخول اللاعب اسلام عطية وخروج محمد عنتر.

وقرر حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي إجراء تبديل ثنائي بدخول كل من مهاب ياسر وعبدالرحمن عامر بدلا من محمد شريف حتحوت وزياد كمال.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 72 ليتقدم لتنفيذها اللاعب جون أوبوكا ويسجلها بنجاح على يسار حارس مرمى المصري.

وواصل اللاعب أوبوكا تألقه ليسجل هدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 76 بعد تمريرة عرضية أرضية من مصطفى شكشك حولها جون أوبوكا في مرمى فريق إنبي.

وفي الدقيقة 77 أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه أحمد رفعت لاعب المصري، أعقبه حصول علي ماهر مدرب الفريق البورسعيدي على بطاقة حمراء في الدقيقة 78.

وقرر حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي إجراء تبديل بإخراج كريم فؤاد بعد حصوله على بطاقة الصفراء ليدخل بدلا منه اللاعب إيهاب سمير.