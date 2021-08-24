موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والتعاون والقنوات الناقلة لها، في اليوم الثاني من الجولة الثالثة بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يحتضن ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض قمة الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بين النصر والتعاون، والتى تمثل أهمية كبيرة للفريقين بعد تعثرهما في الجولة الماضية.

ويدخل العالمي اللقاء بعد ان تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام الفيصلي بنتيجة 1-2، ويحتل النصر المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط حصدهم من الفوز على ضمك بنتيجة 4-1 في الجولة الاولى.

على الجانب الآخر، خسر التعاون على ملعبه أمام الهلال 1-2 في الجولة الماضية، ويتواجد سكري القصيم في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة كان قد حصدها من تعادل مثير أمام الحزم 3-3 بالجولة الأولى.

جدير بالذكر ان المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قد عاد لقيادة التعاون، بعد أن أقالت إدارة النادي المدرب الإنجليزي نيستور إل مايسترو بسبب سوء النتائج.

وكان جوزيه جوميز سبق له الإشراف على تدريب التعاون في الفترة من 2014 إلى 2016، لينتقل بعدها لتدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد.

يذكر ان لقاء الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم المنصرم قد شهد فوز التعاون في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل، بينما حقق النصر فوزاً عريضاً في لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

متى موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي على قناة SSC SPORT HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.