الامارات | نادي الإمارات ينقل مباريات الرديف «بث مباشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات ينقل مباريات الرديف «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المركز الإعلامي بنادي الإمارات، خالد النقبي، أن نادي الإمارات استمر في التواصل مع جمهوره عبر توفير البث المباشر لمباريات فريق 21 عاماً، بعد أن كان يقوم بذلك في دوري الدرجة الأولى، وذلك حرصاً على نقل كل مباريات الفريق التي قد لا تبث مباشرة على شاشات التلفزيون، والتواصل الدائم مع الجمهور، وهو ما حدث في المباراة التي جمعت شباب الأهلي مع الإمارات في انطلاق دوري تحت 21 عاماً، وانتهت بفوز شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأكد خالد النقبي، لـ«الإمارات اليوم» أن «هذا الإجراء قام النادي به طوال فترة وجود الفريق بدوري الدرجة الأولى، وكنا نقوم ببث المباريات مباشرة، وأشاد الجمهور بهذه الخدمة الذي يقدمها النادي حرصاً على التواصل ومشاهدة المباريات».

من جانب آخر قام وفد من إدارة وشركات نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران بزيارة ودية إلى إدارة نادي مسافي، الذي يترأس مجلس إدارته سعيد سالم المحرزي، وتناول الجانبان خلال اللقاء تفعيل التعاون المشترك وزيادة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة.

وعبرت إدارة نادي مسافي برئاسة سعيد المحرزي عن شكرها وتقديرها لهذه الزيارة على أمل التنسيق والتواصل الدائم لما فيه نجاح وتقدم وتطور الرياضة في الإمارة وخدمة المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news