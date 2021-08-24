الامارات | مسفر: مارفيك اختار أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن مسفر: مارفيك اختار أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق الدكتور عبدالله مسفر، القائمة الجديدة الموسعة التي اختارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي مارفيك وضمت 31 لاعباً بأنها ضمت أفضل العناصر في الدوري الإماراتي، معتبراً أن عودة الثلاثي فابيو ليما وخلفان مبارك وعلي سالمين إلى صفوف المنتخب مجدداً بعدما غابوا عنه أخيراً خلال معسكر صربيا بداعي الإصابات، تمثل إضافة كبيرة للمنتخب قبل مواجهة لبنان في مستهل مبارياته في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ سيلعب الأبيض ضمن المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان، معتبراً أن الجولة المقبلة في دوري أدنوك تشكل فرصة للجهاز الفني للمنتخب لمشاهدة اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم، خصوصاً اللاعبين الذين كانوا قد تعرضوا لإصابات في الفترة الأخيرة مثل ليما وخلفان مبارك وعلي سالمين، كونهم بحاجة إلى المتابعة للتأكد من جاهزيتهم البدنية قبل المعسكر المرتقب، وأن الرؤية ستتضح أكثر بشأن جاهزية اللاعبين المختارين في القائمة الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن عودة اللاعب أحمد برمان مجدداً إلى المنتخب تمثل أيضاً إضافة جديدة في وسط الملعب.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «القائمة الجديدة لم تشهد أي تغييرات كبيرة في العناصر التي شاركت في التصفيات الأخيرة، وكذلك في المعسكر الخارجي في صربيا، ما يؤكد أن مارفيك مقتنع به هذه العناصر بعدما شاهدها عن قرب خلال الفترة الماضية خلال مشاركتهم مع أنديتهم في المسابقات المحلية». وينتطر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية الجديدة للمنتخب عقب مباريات الجولة الثانية في الدوري. وكان مارفيك اختار 31 لاعباً في القائمة الموسعة ضمت كلاً من: علي خصيف وفهد الضنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الأحبابي وسعيد أحمد وكايو كانيدو وأحمد برمان وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان وخلفان مبارك وعلي مبخوت وزايد العامري ومحمد العطاس وسبيستيان تيغالي ومحمد برغش ومحمود خميس وخليل الحمادي وعبدالله أحمد وطحنون الزعابي وعلي سالمين وفابيو دي ليما وعلي صالح وحسن المحرمي ووليد عباس وماجد حسن وعبدالله النقبي ومحمد جمعة ويحيى الغساني وشاهين عبدالرحمن والحسن صالح.

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