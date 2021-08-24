الامارات | «أمواج الخالدية» يحلّق بكأس زايد في وارسو

شكرا لقرائتكم خبر عن «أمواج الخالدية» يحلّق بكأس زايد في وارسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر «أمواج الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بإشراف المدرب إم كاسبرزايك، وقيادة الفارس اشتيبان مازور، بكأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر (جائزة أوروبا البالغة 25 ألف يورو)، في مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو.

وفرض «أمواج الخالدية» نفسه بقوة متفوقاً بفارق 9 أطوال عن «الساحر» بقيادة إس ابييف، ومسجلاً زمناً قدره 2:56:70 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هوسكو دو بوزلس» بقيادة دي ساباتابيكوف.

وخطف الجواد «الفيصل» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، بإشراف إم كاسبرزايك «ثنائية»، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر.

من جهة أخرى، انتزعت المهرة «هيرا دوفاوست» لشركة شادويل، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي. ونجح الجواد «سيفيل دو غزال» في الفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، بمضمار سان سباستيان في إسبانيا.

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