الامارات | النقبي: «يد دبا الحصن» تنافس فرق الصدارة في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: «يد دبا الحصن» تنافس فرق الصدارة في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف كرة اليد في نادي دبا الحصن محمد علي النقبي، عن أهداف وطموحات الفريق الأول في موسمه الجديد، الذي يستهلّ مطلع الشهر المقبل، والعزم على وضع بصمة قوية بالوجود بين فرق المقدمة، استكمالاً للعودة الناجحة للعبة في النادي، بعد أن نجح رجال اليد الموسم الماضي في تحقيق نتائج لافتة، وإنهاء الدوري في المركز الثامن، على حساب فرق لها باع طويل على ساحة اللعبة.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الاهتمام الكبير والدائم الذي توليه إدارة النادي، والمتابعة الدؤوبة والمباشرة لرئيس مجلس الإدارة إبراهيم بغداد الدرمكي، شكلا عاملاً أساسياً في العودة الناجحة لـ(يد دبا الحصن) في الموسم الماضي، لتأتي مراحل الإعداد للموسم الجديد، بما فيها المعسكر الداخلي الحالي، الذي استهلّ 18 الشهر الجاري، ويسدل الستار عنه غداً الأربعاء، استكمالاً للاستراتيجية والأهداف الموضوعة، في أن يكون لفريق اليد بصمة قوية في مسابقات موسم 2021-2022، والوجود بين مصاف فرق المقدمة».

وعن الأسباب التي دفعت إدارة الفريق للتخلي عن هداف الدوري للموسم الماضي، وصاحب 186 هدفاً، الجزائري عبدالجليل معاشو، قال النقبي: «عبدالجليل لاعب من طراز رفيع، ويملك موهبة عالية، وعدم التجديد معه يعود لنظرة فنية بحتة، في ظل الحاجة إلى لاعب أكثر خبرة، ويتمتع بصفات القائد على أرضية الملعب، لتتجه البوصلة للتعاقد مع المصري أحمد إبراهيم، الذي يتمتع بخبرات المباريات القوية، جراء مسيرته الاحترافية في كل من الدوريين السعودي والمصري».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news