الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سباحة

علمت «الإمارات اليوم» أن أندية النصر والجزيرة والوحدة أوقفت نشاط السباحة، ما يُشكل أزمة كبيرة للعبة، حيث إن الأندية الثلاثة تعتبر من الروافد الأساسية لرياضة السباحة في الدولة.

مؤتمر

تستضيف الفجيرة صباح اليوم، المؤتمر الصحافي للإعلان عن إحدى أبرز وأقدم بطولة لبناء الأجسام في الإمارات والشرق الأوسط في فندق نوفوتيل.

عراقي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب نادي الزوراء العراقي مصطفى محمود، أصبح قريباً من الانضمام رسمياً إلى أحد أندية الدرجة الأولى في الدولة بصفة لاعب محترف.

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