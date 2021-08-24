شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: مباراة الزمالك والمقاصة الأسوأ فى تاريخى.. وسأكون محاضرا دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال جهاد جريشة الحكم الدولى، إنه سعيد بما قدمه فى مجال التحكيم بالفترة الماضية، حامدًا الله على مشاركته فى كافة البطولات التى يمكن لأى حكم أن يشارك بها.

وأضاف جريشة، فى تصريحات تليفزيونية، إنه كان من الممكن أن يستمر فى مجال التحكيم المحلى بالموسم المقبل، لكن استمراره لن يضيف له شيئا.

وأكد جريشة أنه سبق ورفض قيادة مباراتين قمة بين الأهلى والزمالك فى موسم 2017 وموسم 2020 لكون تلك المباراة لن تضيف له أى شيء فى تاريخه.

وتابع الحكم الدولى أنه استقر على اعتزال التحكيم بعد المشاركة فى البطولة العربية، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على أن يصبح محاضر دولى، بعدما سيحصل الدورات اللازمة.

وكشف جهاد جريشة، عن أسوأ مباراة له فى الدورى المحلى وغير راضٍ عنها، قائلاً إنها مباراة الزمالك ومصر المقاصة التى كان بها ضربة جزاء لصالح الزمالك ولم يحتسبها، موضحًا أن هانى سعيد مر من أمامه وقتها مما حرمه من مشاهدة الكرة، كما أن جميع المساعدين لم يشاهدوا الواقعة.

وأشار جريشة إلى أن أفضل مباراة أدارها كانت مباراة الوداد والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأن إيقافه وقتها كان سياسيا بتدخل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وتدخل هانى أبو ريدة لرفع الإيقاف.

وعلق الحكم الدولى على الدخل المادى الذى يحصل عليه الحكم فى الدورى المصرى، قائلاً: "الدخل جيد لكنه الأقل فى المنطقة".

تابع، إن لجنة الحكام أسندت له إدارة مباراة ستقام اليوم الثلاثاء فى بطولة الدورى إلا أنه اعتذر عنها وفضّل أن تكون آخر مباراة يعتزل بعدها فى البطولة العربية.