شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة لـ"لاعبيه": مواجهة سيراميكا تساوى مجهود موسم كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة جلسة مع لاعبيه على هامش المران الختامي مساء الاثنين استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء في اطار الجولة ال33 وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري هذا الموسم.

وقال عبد الباقي جمال للاعبيه أن مواجهة سيراميكا تساوى مجهود موسم كامل موضحا أن الفوز سيبقى على آمال الفريق في البقاء بالدوري هذا الموسم حيث يحتل دجلة المركز السادس عشر على جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب الفرق في منطقة الأمان وهو البنك الأهلى.

وشدد المدير الفني للغزلان على ضرورة الاستفادة من الصحوة التي يعيشها الفريق عقب الفوز على الإسماعيلي في عقر داره واحياء أمال البقاء وتحقيق معجزة بمعنى الكلمة بعدما استلم الفريق في وقت متأخر ووضع متعثر.

انحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهى مواجهات صعبة للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.

وفي حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.