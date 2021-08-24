شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 لم يشهد أي تغيير على صعيد الهدافين، حيث أقيمت مباراتان فى ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 14

مصطفى فتحي سموحة 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

وشهد جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 ضمان فريق الإسماعيلي رسميا البقاء فى الدورى الممتاز بعدما وصل للنقطة 35 هذا الموسم، وذلك بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش في الوقت الذى يتنافس فيه فريقا وادى دجلة والبنك الأهلى على البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث سيهبط أحدهما للقسم الثانى بعد تأكد هبوط الإنتاج الحربى ودجلة رسميا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر إلى نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، فيما صعد سموحة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أقيمت اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 مباراتان ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش ووجه إنبى نظيره المصرى البورسعيدي.