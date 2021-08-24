شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش وواجه إنبى نظيره المصرى البورسعيدي.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى: إنبى 3 – 1 المصرى

تغلب فريق إنبى على نظيره المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق "38 ،72 ،76 هاتريك" بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفا.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

الإسماعيلى 0 – 0 طلائع الجيش

تعادل فريق الإسماعيلي، سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.