شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الاتحاد والبنك الأهلى.. والغندور لسيراميكا ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الغد فى الأسبوع الـ33 بالدورى بين الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى ومعه محمد الصباحى حكم فيديو، بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى أحمد الغندور لمباراة سيراميكا مع دجلة غدا فى نفس الجولة ومعه ابراهيم نور الدين حكما للفيديو.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى، وشهدت القائمة استبعاد الحارس الشاب حمزة معوض.

وضمت قائمة سيراميكا 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - عبد الله محمود - حازم خالد - رجب بكار - محمود صقر - أحمد محسن - فابريس نجاه.

خط الوسط: كوامي بونسو - رجب عمران - ضياء قنديل - سمير هشام - محمد توني - محمد مسعد - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - شريف دابو - ونيفول كوبينا - ميدو جابر - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين.