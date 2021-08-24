شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021.. دجلة والبنك يتنافسان على البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول ترتيب الدورى المصرى اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 ضمان فريق الإسماعيلي البقاء رسميا بعدما وصل للنقطة 35 هذا الموسم، وذلك بتعادله سلبيا مع طلائع الجيش في الوقت الذى يتنافس فيه فريقا وادى دجلة والبنك الأهلى على البقاء حيث سيهبط أحدهما للقسم الثانى بعد تأكد هبوط الانتاج الحربى وأسوان رسميا.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، فيما صعد سموحة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أقيمت اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 مباراتان ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش ووجه إنبى نظيره المصرى البورسعيدي.



ترتيب الدورى المصرى

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:وجاءت نتائج المباريات كالتالى إنبى 3 – 1 المصرى

تغلب فريق إنبى على نظيره المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الإثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق "38 ،72 ،76 هاتريك" بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفا.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

الإسماعيلى 0 – 0 طلائع الجيش

تعادل فريق الإسماعيلي، سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.