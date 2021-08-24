شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأثنين 23 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 23 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بيراميدز يفاوض أحمد سامى لقيادة الفريق.. وناجى مدربًا للحراس ،فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، السولية يحمل شارة قيادة المنتخب أمام أنجولا والجابون حال غياب محمد صلاح .

السولية يحمل شارة قيادة المنتخب أمام أنجولا والجابون حال غياب محمد صلاح

يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلي شارة قيادة منتخب مصر فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

الأهلي يوافق على طلب موسيماني بالسفر إلى جنوب أفريقيا

وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق بالسفر إلى بلاده لقضاء إجازة هناك عدة أيام بعد انتهاء بطولة الدوري.

بيراميدز يفاوض أحمد سامى لقيادة الفريق.. وناجى مدربًا للحراس

فتح مسئولو نادى بيراميدز خط مفاوضات مع أحمد سامى، المدير الفنى الحالى لفريق سموحة، من أجل تولى قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، فى ظل رغبة إدارة بيراميدز فى الاستعانة بمدير فنى مصرى، وتوجيه الشكر لليونانى تاكيس جونياس.

الإنتاج الحربى يقدم تظلما للجبلاية ضد عقوبة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات

استقر مسئولو نادى الإنتاج الحربى على تقديم تظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبة لجنة المسابقات بإيقاف أحمد كشرى المدير الفنى للفريق 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لتخفيف هذه العقوبة التى يراها المدرب والنادى مغلظة. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى.

فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصرى خلال حفل الافتتاح وطابور العرض فى افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020، وذلك باختيار الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى.

موسيمانى يستبعد 8 لاعبين من الأهلى فى مواجهة الجونة أبرزهم بدر بانون

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

محمد صلاح لاتحاد الكرة: عايز أنضم للمنتخب وأحاول إقناع ليفربول بحل الأزمة

أجرى مسئولو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، عقب وصول خطاب ناديه يفيد باعتذاره عن الحضور إلى القاهرة والانضمام للمعسكر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.