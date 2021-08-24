شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الإثنين 23 / 8 / 2021 مباراتين ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى، حيث التقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش وواجه إنبى نظيره المصري البورسعيدي.

إنبى 3 – 1 المصرى

تغلب فريق إنبى على نظيره المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق "38 ،72 ،76 هاتريك" بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفا.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

الإسماعيلى 0 – 0 طلائع الجيش

تعادل فريق الإسماعيلي، سلبيا مع طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ33 للدورى.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 332 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.