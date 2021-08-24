7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 23 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد شريف يعود لقائمة الأهلى أمام الجونة فى الدورى، فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، السولية يحمل شارة قيادة المنتخب أمام أنجولا والجابون حال غياب محمد صلاح.

محمد شريف يعود لقائمة الأهلى أمام الجونة فى الدورى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة فى السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الجونة التى تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

السولية يحمل شارة قيادة المنتخب أمام أنجولا والجابون حال غياب محمد صلاح

يرتدى عمرو السولية لاعب الأهلي شارة قيادة منتخب مصر فى مباراتي أنجولا والجابون بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

فاطمة عمر وهشام صلاح يحملان علم مصر فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

أجرت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية فى طوكيو برئاسة النائبة الدكتورة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين المشاركين فى حمل العلم المصرى خلال حفل الافتتاح وطابور العرض فى افتتاح الدورة البارالمبية طوكيو 2020، وذلك باختيار الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، بعد التأكد من عدم حملها للعلم فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم فى تلك الدورة الرباع متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى.

موسيمانى يستبعد 8 لاعبين من الأهلى فى مواجهة الجونة أبرزهم بدر بانون

استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

محمد صلاح لاتحاد الكرة: عايز أنضم للمنتخب وأحاول إقناع ليفربول بحل الأزمة

أجرى مسئولو اتحاد الكرة اتصالا بالنجم المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، عقب وصول خطاب ناديه يفيد باعتذاره عن الحضور إلى القاهرة والانضمام للمعسكر المقبل استعداداً لخوض مباراتىّ أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.