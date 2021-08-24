شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والانتاج الحربى غدا.. ووائل فرحان للـvar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالدوري غدا، ومعه وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو.

واقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى الممتاز رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط لحسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي فى الجولة المقبلة من الدورى، ثم يختتم مبارياته بمواجهة مع البنك الأهلى في الجولة الأخيرة للمسابقة، على أن يلتقى الأهلى فى الجولة المقبلة مع الجونة ويختتم المارد الأحمر لقاءاته بمواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وبمقارنة بسيطة سنجد أن الزمالك حصد حتى الآن 76 نقطة من إجمالى 32 مباراة، وهى نسبة تفوق النسبة التى حصدها الفريق الأبيض حينما توج بطلا للدورى آخر مرة فى موسم 2014-2015 حينما جمع 87 نقطة من 38 مباراة.

بينما حصد الاهلى 72 نقطة من 32 لقاء لعبها حتى الآن، وهى أقل نسبة للمارد الأحمر منذ موسم 2015-2016، وقتها، توج الأهلى باللقب مع الهولندى مارتن يول محققا 74.5% فقط من النقاط، بعدما فاز فى 29 مباراة جمع الأهلى 65 نقطة .

تفوق نادى الزمالك على نفسه فى الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، محققا أرقاما قياسية فى الموسم الجارى بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 7 انتصارات فى الدورى فقط، بينما وصلت سلسلة اللاهزيمة فى المسابقات المحلية إلى 19 مباراة متتالية سواء فى الدورى أو الكأس.

الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الزمالك كانت فى 18 أبريل الماضى خلال مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية ضمن منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وأصبحت فرصة الأهلى فى التتويج بلقب الدورى هذا الموسم ضعيفة جدا بعدما سقط فى فخ التعادل السلبى أمام طلائع الجيش، ومن قبلها التعادل الإيجابى أمام الإسماعيلى بهدف لكل فريق، وخسارة لقب الدورى ستضع ضغوطا كبيرة على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى واللاعبين خلال المنافسات المتبقية فى 2021 لتعويض الإخفاق المتوقع فى بطولة الدورى.