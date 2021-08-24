شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة غدا بالدوري.. ومحمود البنا لتقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الأهلى والجونة بالدورى الممتاز غدا الثلاثاء، ومعه الحكم الدولى محمود البنا لتقنية الفيديو.

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وجونيور أجايى ووليد سليمان وناصر ماهر ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة فى إطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ويأتى استبعاد طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى، بينما تم استبعاد حمدى فتحى وجونيور أجايى للإصابة ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى وبدر بانون لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة الجونة كلا من: "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.