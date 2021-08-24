شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" إيبوكا يقود إنبى للفوز على المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق إنبى على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف إنبى النيجيري جون إيبوكا في الدقائق "38 ، 72 ، 76 هاتريك" بينما أحرز هدف الفريق البورسعيدى الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة "90+1".

بهذه النتيجة ارتقى إنبى إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدروى برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدف.

وتجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو، محمد عنتر، خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبدالعزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.