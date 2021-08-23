شكرا لقرائتكم خبر عن طرد علي ماهر في مباراة المصري وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض على ماهر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري، للطرد في مباراة فريقه أمام إنبي المقامة حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأشهر الحكم محمود ناجى البطاقة الحمراء في وجه على ماهر لاعتراضه على الهدف الثالث الذى سجله النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي في الدقيقة 76.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو، محمد عنتر، خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبدالعزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.