شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يضرب المصري بالقاضية ويسجل الهدف الثالث لإنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النيجيرى جون إيبوكا، مهاجم إنبي، الهدف الثالث لفريقه فى شباك المصري في الدقيقة 76 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو،محمد عنتر، خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبدالعزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبي المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة الانتصارات وغلق صفحة الخسارة من الاهلى لاستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة، بعد ضمان المشاركة الأفريقية بالكونفدرالية بالموسم الجديد.

ومن جانبه طالب حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة أمام المصرى وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تحسين ترتيب الفريق البترولى في الأمتار الأخيرة للمسابقة.