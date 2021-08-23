شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يضيف الهدف الثانى لإنبى فى شباك المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى الهدف الثانى لفريقه فى شباك المصرى من ركلة جزاء في الدقيقة 72 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو،محمد عنتر، خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبدالعزيز البلعوطي فى حراسة المرمى،الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى،خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفي شكشك، أحمد يوسف،الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز انبى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه باستعادة الانتصارات وغلق صفحة الخسارة من الاهلى لإستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة بعد ضمان المشاركة الافريقية بالكونفدرالية بالموسم الجديد.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة أمام المصرى وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تحسين ترتيب الفريق البترولى في الأمتار الأخيرة للمسابقة.