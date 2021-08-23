شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث الصفقات.. فاركو يعلن التعاقد مع النيجيري سوكاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فاركو التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من صفوف نادى الصفاقسي التونسي، كثالث صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدورى المصرى الممتاز.

وحصلت إدارة نادى فاركو على توقيع اللاعب فى الساعات الماضية، بعد اجتيازه الفحص الطبى على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية والانسجام مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى صفقة كينجسلى سوكارى كثالث الوجوه الجديدة داخل نادى فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائرى رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من الباطن السعودي.

ويضم الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى كلا من: عاطف حنفى مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدى وهبى طبيب الفريق، محمد حمدى أخصائى إصابات ملاعب، عادل الفلكى مديرا إداريا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.