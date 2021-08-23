شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعتدي بالضرب على مصطفى شلبي في مباراة المصري وإنبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدى عمر كمال عبد الواحد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى، بالضرب على مصطفى شلبي، لاعب إنبي، فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن متنافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويتكون تشكيل المصرى من، حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: كريم العراقى، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: حسين على، فريد شوقي، أحمد رفعت، جريندو، محمد عنتر، خط الهجوم : عمر كمال عبد الواحد.

ودخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف،الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفى شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز انبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب علي ماهر، المدير الفني للمصري البورسعيدي، لاعبيه باستعادة الانتصارات وغلق صفحة الخسارة من الأهلي لاستعادة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري قبل نهاية المسابقة، بعد ضمان المشاركة الأفريقية بالكونفدرالية بالموسم الجديد.

ومن جانبه طالب حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبيه بتقديم مباراة ممتعة أمام المصري وحصد النقاط الثلاث لمواصلة تحسين ترتيب الفريق البترولى في الأمتار الأخيرة للمسابقة.